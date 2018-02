Inserita in Tempo libero il 17/02/2018 da Direttore Santa Maria degli Angeli è l´ ultimo grandioso progetto architettonico del genio di Michelangelo, monumento di storia, fede, arte e scienza La Basilica nasce dalle rovine delle Terme di Diocleziano "il più vasto complesso termale di tutto l’impero romano" di cui oggi è ancora possibile ammirare cospicui resti archeologici.

Fu il grande Genio del Rinascimento Italiano Michelangelo Buonarroti su commissione di Pio IV a trasformare la gloriosa eredità delle Terme in una grandiosa Basilica restaurando l´aula del tepidarium e dimostrando un atteggiamento moderno e non distruttivo nei confronti delle rovine antiche.

All’inizio del 1700 fu impreziosita da una splendida meridiana marmorea , destinata a dare il segnale orario alla città e pochi decenni dopo Vanvitelli rivestì le sue pareti con rari marmi policromi, sul modello della futura reggia di Caserta . Al suo interno imponenti pale d’altare eseguite da Domenichino, Maratta , Muziano e da numerosi altri artisti fino al moderno Igort Mitoraj.



La nostra visita guidata prenderà in considerazione le varie fasi storiche della Basilica e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.



