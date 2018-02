Inserita in Economia il 16/02/2018 da Direttore Mazara, Messa in sicurezza immobile Via Goti. Pericolo crolli in un fabbricato privato Intervento sostitutivo da parte del Comune di Mazara del Vallo cha ha provveduto a mettere in sicurezza un immobile che insiste nella via Goti al numero civico 20/22. I lavori sono stati realizzati dal Comune al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e sono già iniziate le procedure per richiedere l’importo speso ai legittimi proprietari che, nonostante i molteplici solleciti e le intimazioni a sistemare il fabbricato, non hanno provveduto. Gli interventi, coordinati dal geom. Alberto Gancitano, dell’Ufficio tecnico comunale, sono stati realizzati dalla ditta Edilpower di Ingargiola Giuseppe.



Proprio la Via Goti, nella parte più antica della Casbah, è stata oggetto di interventi di riqualificazione negli ultimi mesi con il ripristino della pubblica illuminazione, la sistemazione dell’impianto idrico e fognario e il rifacimento della pavimentazione stradale con la posa di un tappetino di asfalto, oltre che altri interventi decorativi nei prospetti che si affacciano lungo la via. Inoltre nelle prossime settimane aprirà l’immobile, realizzato recentemente dall’Amministrazione comunale, quale nuova sede della Biblioteca comunale e altri uffici pubblici.