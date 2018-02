Inserita in Cultura il 15/02/2018 da Direttore Il 18 febbraio, nell’ex chiesa Addolorata si presenta “Vieni e vola via con me”, il nuovo libro di Umberto Rubino Dopo il successo riscosso con “L’Orgoglio di farcela”, romanzo che ha venduto svariate centinaia di copie e che è stato presentato anche alla Fiera dell’Editoria di Milano e al Salone del libro di Torino, due degli eventi editoriali più importanti e prestigiosi d’Italia, lo scrittore campobellese Umberto Rubino presenterà il sequel del libro intitolato “Vieni e vola via con me”, domenica 18 febbraio, alle ore 17, nell’ex chiesa dell’Addolorata a Campobello di Mazara.



L’incontro culturale è promosso dalla locale sezione dell’associazione CIF con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Lo scrittore, anche in questa occasione, dialogherà con la prof.ssa Maria Pia Sammartano, mazarese, già docente nel Liceo Scientifico di Mazara del Vallo e autrice di diverse pubblicazioni, che può essere considerata a tutti gli effetti la “madrina” di entrambi i romanzi di Umberto Rubino, avendone curato la stesura e le diverse presentazioni. Ad aprire l’incontro sarà la presidente del Cif Patrizia Accardo, mentre il sindaco Giuseppe Castiglione porterà i saluti dell’Amministrazione comunale.



“Vieni e vola via con me” è stato definito dalla casa editrice Book Sprint «un vero e proprio inno all’amore autentico, quello capace di superare le barriere della razionalità e gli ostacoli del tempo. Il protagonista dà un esempio importante, decidendo di seguire i propri sentimenti anziché la logica della convenienza. Il lettore resta immediatamente avvinto dalle nuove vicende di Ioel ed Evelyn, seguendo gli stati d’animo del protagonista nella sua disperata ricerca della donna amata. Il libro regala emozioni forti e autentiche, creando inoltre la giusta suspense tanto che è possibile assaporarne le pagine tutto d’un fiato».