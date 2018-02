Inserita in Politica il 14/02/2018 da Direttore Stefano Pellegrino (FI): “Il porto di Marsala è una mia priorità” “La scorsa settimana, ho incontrato il Dirigente Regionale del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, dott. Fulvio Bellomo, per affrontare la questione del porto di Marsala. Un confronto che si aggiunge a quello avuto con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Marco Falcone, con il quale si è discusso dei fondi già stanziati – affinché non vengano dispersi – e della necessità di un loro aumento”. Così l’on. Stefano Pellegrino del Gruppo di Forza Italia al parlamento siciliano in merito al progetto delle opere di sicurezza del Porto di Marsala.



Come già promesso in campagna elettorale, il Deputato affronta la questione, aggiungendo: “Martedì prossimo, mi recherò insieme al Sindaco di Marsala in Assessorato per verificare e sollecitare la definizione del progetto pubblico di sistemazione e di escavazione del porto. Quest’ultimo peraltro – continua Pellegrino – è assolutamente compatibile, anzi complementare, al progetto privato Myr”.



“Altresì – conclude il Deputato – ho preso atto della presentazione di una petizione d’iniziativa popolare al Presidente della Regione, che di fatto serve a chiedere spiegazioni sull’abbandono del progetto pubblico da parte della Giunta marsalese”. Ad ogni modo, l’on. Stefano Pellegrino assicura il suo impegno sulla piena realizzazione dei lavori che diano alla città di Marsala un’adeguata ed appropriata struttura portuale.