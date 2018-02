Inserita in Politica il 14/02/2018 da Direttore ARS: La IV commissione che presiedo ha oggi trattato il tema dell’aeroporto di Birgi, il cui rischio di chiusura ha procurato molto allarmismo La IV commissione che presiedo ha oggi trattato il tema dell’aeroporto di Birgi, il cui rischio di chiusura ha procurato molto allarmismo.

Sono state avviate importanti interlocuzioni con le compagnie aeree per riattivare i voli sull’aeroporto, forti di un piano di riparto da parte del Governo che investe 18 MILIONI nel settore.

Il piano predisposto dal Governo e’ arrivato in tempi record, segno inequivocabile che quando la volontà politica è chiara e guarda nella giusta direzione, i risultati arrivano in tempi brevi.

Il finanziamento erogato dalla Regione dovrà essere accompagnato da un nuovo piano progettuale strategico e unitario di rilancio degli aeroporti di Birgi e Comiso.

In questo modo, lavorando in sinergia, si può restituire e intercettare un flusso turistico che scegliendo il nostro territorio, di indubbia bellezza, porti ossigeno all’ economia siciliana.

I dati statistici parlano di un indotto di 460 milioni per l’ aeroporto di Birgi, pertanto il sostegno della Regione alla sopravvivenza dello scalo deve ritenersi una azione di importanza strategica per l’economia di tutta l’isola.

On.G.Savarino