Inserita in Cultura il 14/02/2018 da Direttore Street art: completata l’opera murale realizzata da Acnaz al parco urbano villa Olivia di Castellammare del Golfo “Mister Fantasy e l’ardita raccolta di fichi”: con i recenti ultimi ritocchi è stata completata l’opera murale realizzata da Acnaz al parco urbano villa Olivia. Creata per il progetto “Castellammare Culture” promosso dall´ associazione di volontariato TrinArt l’opera, donata dall´artista di Palermo Toni Zanca, alias Acnaz, è stata realizzata nelle due pareti di ingresso del parco ad ampliare il dipinto realizzato lungo il muro del parco di viale Leonardo da Vinci da Ascanio, muralista di Cuba. Street art che regala colore ad alcuni anonimi muri urbani.



Nel murale di Acnaz Mister Fantasy e Team agevolano i contadini sull´orlo di un dirupo, nel raccolto dei migliori frutti per poi passarlo ai burloni abitanti delle nuvole che con cura sbucciano i frutti ed allegramente lanciano a pioggia i variopinti, fragranti e profumati, doni della natura siciliana. “Lieto sarà chi riuscirà a portare a casa i panieri pieni del generoso e prelibato dono”.



Il sindaco Nicolò Coppola e l’assessore alla Cultura Salvo Bologna fanno presente che le diverse opere di street art fino ad ora realizzate su alcuni muri e aree cittadine «riqualificano l’aspetto urbano laddove realizzate in zone anonime e trasmettono messaggi sociali positivi».



«Sono stato lieto di donare la mia seconda opera a Castellammare. Sulle mura delle stadio Matranga ho già realizzato “Trinacria e Fenix collaborazione perfetta” -dice Acnaz - realizzata per la open call artistica contro i roghi promossa dal collettivo artisti protezione ambiente e TrinArt. Quella realizzata a villa Olivia è una narrazione fantastica della raccolta di fichi d´india che amplia l´opera di Ascanio Cuba con il quale ho collaborato. Ci siamo proposti di donare bellezza senza tralasciare il tema della “sfida” in questo parco, luogo d´arte contemporanea. Mister fantasy è un mio personaggio alato -continua Acnaz- presente in grafica e murales ed è tornato in Sicilia, conquistando i muri di villa Olivia, dopo aver reso bella e significativa una campana raccolta vetro a Roma per il progetto gallerie urbane con la “Squadra anti rogo ad emissioni zero”. Ringrazio il Comune di Castellammare per la concessione dello spazio e l´associazione TrinArt per la collaborazione».