Inserita in Cultura il 14/02/2018 da Direttore L´Associazione Co.Tu.Le.Vi organizza una visita didattica guidata presso la Casa Circondariale di Trapani L’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze, organizza per il giorno 16 febbraio p.v. alle ore 9.00 un incontro di confronto tra gli alunni degli Istituti di primo e secondo grado (S.M.S. A. De Stefano, Liceo “ L. Ximenes-V. Fardella”, Istituto Superiore “Calvino-Amico” e Liceo Statale “ R. Salvo) ed alcuni reclusi della Casa Circondariale di Trapani, grazie alla sempre rinnovata disponibilità del Direttore della C.C. Dott. Renato Persico.



L’incontro è una fase del Progetto promosso dall’Associazione per l’anno scolastico 2017/18 dal titolo “La tratta degli esseri umani: il valore della vita e della libertà”. L’intento è quello di riflettere sul segmento “il valore della vita e della libertà”. Interverranno il Magistrato Dott.ssa Chiara Vicini, la Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa Silvia Scuderi e la Sociologa e Criminologa Dott.ssa Maria Chiara Lombardo.