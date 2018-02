Inserita in Cultura il 14/02/2018 da Direttore Amici della Musica: Appuntamento musicale con La Cantarina e il Maestro Venerdì 16 febbraio 2018 Venerdì 16 febbraio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant´Alberto a Trapani, per la 65ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, appuntamento musicale con "La Cantarina e il Maestro", pasticcio musicale in un atto ispirato all´omonimo intermezzo di Giovanni Antonio Costa. Sul palco Debora Troìa (mezzosoprano), Luca Dordolo (tenore), Basilio Timpanaro (clavicembalo) e Silvio Natoli (tiorba e chitarra barocca); in programma musiche di Costa, Kapsberger, Sances, Ferrari e Monteverdi. La Cantarina e il Maestro è un pasticcio musicale – genere in voga soprattutto nel ´700, che consisteva in una rappresentazione composta da brani musicali di precedenti autori – ideato da Luca Dordolo, e si basa su un intermezzo musicale intitolato Cantarina e Maestro, risalente al 1698, di Giovanni Antonio Costa, autore napoletano poco conosciuto, il cui manoscritto (unica copia) è custodito nella biblioteca di Dresda. Si tratta di una rappresentazione di una lezione di canto che il Maestro impartisce all´allieva, signora Betta, cantante dotata ma bisognevole di imparare le necessarie regole. I personaggi indossano abiti dell´epoca.