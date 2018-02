Inserita in Cultura il 13/02/2018 da Direttore Trapani - La Questura organizza un evento di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Lo slog In concomitanza con la giornata di San Valentino, la Questura di Trapani, nell’ambito delle iniziative già realizzate dalla polizia, ha organizzato un evento nella centralissima piazza Vittorio Veneto, nell’ottica di fornire ulteriore impulso ed efficacia all’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere.



La Questura metterà a disposizione della cittadinanza un equipe di esperti composta da poliziotti, psicologi e rappresentanti dell’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze Co.Tu.Le Vi., i quali, quotidianamente, si trovano a confrontarsi con i delicati aspetti che la problematica in argomento presenta. L’iniziativa, dallo slogan “Questo non è amore”, è rivolta, in via prevalente, a tutti coloro i quali sono vittime di condotte violente, persecutorie e discriminatorie, spesso celate dalle mura domestiche e, anche per tale ragione, sovente sottaciute.



Verrà predisposto un presidio mobile attraverso la collocazione di un camper con i colori della polizia, idoneo ad accogliere, in forma riservata, gli utenti che volessero sporgere una denuncia o, più semplicemente, acquisire informazioni sul tema. I ragazzi del Liceo Statale “ R. Salvo”, dell’ Istituto Superiore “S.Calvino – G.Amico” e dell’Istituto Superiore “Da Vinci – Torre”, avranno l’opportunità grazie all’organizzazione della Co.Tu.Le Vi di confrontarsi sul tema con il Sig. Questore e alti funzionari della Polizia di Stato.