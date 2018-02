Inserita in Cultura il 13/02/2018 da Direttore Il Circo Lidia Togni prosegue con lo strepitoso tour per la Sicilia. Appuntamento a Marsala dal 16 al 26 febbraio, lungomare Salinella Lo strabiliante Circo Lidia Togni sull´onda del successo, in tour per la Sicilia approda a Marsala, con grandi e suggestive attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, al centro del nuovo e favoloso show che Lidia Togni, la Signora del Circo Italiano, organizzatrice di grandi eventi e da anni alla ricerca di spettacoli innovativi, ha allestito in modo eccezionale per il suo pubblico.



Il Circo Lidia Togni con la grande città viaggiante a Marsala dal 16 al 26 febbraio a Marsala, zona Lungomare Salinella. In programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, tutti i giorni, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30 (riposo 20-21 febbraio), lunedì 26 febbraio unico spettacolo ore 18.00.



Star della pista, Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a livello internazionale. Vinicio è al centro della pista con la straordinaria giostra equestre, premiata con il Clown d´Argento dalla Principessa Stephanie di Monaco, al Festival del Circo di Montecarlo e con la Medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica Italiana al Festival del Circo d´Italia, Città di Latina.



Un´attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo, anche con spettacolari figure di alta scuola di equitazione, con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze: lipizzani austriaci, frisoni olandesi, crioli argentini, palomini lusitani e ponies dello Shetland: un record mondiale per un circo! Vinicio, sempre alla ricerca di novità, quest´anno presenta, con grande maestria, animali di bellezza unica come i leoni bianchi. Anche quest´attrazione è stata premiata al Festival del Circo di Montecarlo e, lo scorso anno, al Festival del Circo d´Italia Città di Latina. Qui Vinicio ha ricevuto il premio del SIAC, il Sindacato degli Addestratori d´Europa.



Quello del Circo Lidia Togni è uno show di grandi esclusive, come l´adrenalinica attrazione delle moto nel globo d´acciaio, con i motociclisti della troupe Tabares che sfrecciano e si incrociano ad altissima velocità in una piccola sfera d´acciaio o come le grandi illusioni, di IgnaFire che in stile dark, propone l´immagine del "Mago New Age".



Il cast artistico è di prim´ordine e di levatura internazionale. In pista: Giampaolo Maltese con il suo pupazzo "Johnny" in una inimitabile performance di ventriloquia. Maltese nella sua esibizione, unisce le suggestioni tipiche del ventriloquismo, ad una vis comica straordinaria; i "Diavoli Latini" acrobati spericolati alla ruota della morte al ritmo di melodie sudamericane; la troupe "Murcia" funamboli a grande altezza da cardiopalma; gli esilaranti clowns Lele´, Remachin, Viny, Pin Pin e Cornettin; il verticalista Christian Ferney con esibizioni di forza fisica ed abilità; la contorsionista Mayerly che grazie ad un´insolita flessibilità del corpo riesce ad eseguire pose uniche con grande forza ed eleganza. Ad accompagnare gli spettatori, alla scoperta del mondo magico del circo, quello della pura tradizione di casa Togni, c´è il clown bianco Marcello, una figura di quelle immortalate dal grande regista Federico Fellini nei suoi celebri film.



Uno show entusiasmante, coinvolgente e di estrema qualità che coniuga tradizione ed innovazione, garantito da Vinicio Togni.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.circolidiatogni.it