Inserita in Economia il 13/02/2018 da Direttore SICILIA, assunzioni nel gruppo BLUNDA Almeno 15 le nuove risorse da inserire nelle aziende siciliane Buone notizie per la Sicilia. Il Gruppo Blunda ha annunciato l’avvio di una serie di assunzioni sull’Isola per le aziende Calorgas Italia e Mio Mercato.



Il Gruppo Blunda, con sede a Castellammare del Golfo (Trapani), rappresenta da oltre 30 anni una importante realtà Siciliana sempre in crescita. "Blunda Group" opera con successo e solidità in diversi settori, che vanno dall´immobiliare di pregio all´edilizia privata, dalla distribuzione di gas ai supermercati all´enogastronomia.



Calorgas Italia e Mio Mercato sono alla ricerca di 15 Agenti di Commercio da inserire nel proprio team in Sicilia. Calorgas Italia si occupa di vendita e distribuzione di Gpl, Gas metano ed Energia elettrica in tutta Italia; Mio Mercato è invece una catena di supermercati attiva soprattutto nella Sicilia occidentale.



“Alle nuove risorse chiediamo passione in cambio di felicità. Nel nostro lavoro - sono le parole di Giuseppe Foderà, amministratore di Calorgas Italia - il capitale umano è fondamentale e rappresenta per noi l’unico vero vantaggio competitivo”.



I candidati ideali per il ruolo sono in possesso di un diploma di scuola superiore e di un minimo di esperienza nelle vendite in qualsiasi settore. Intraprendenza, positività, voglia di fare, problem solving e disponibilità a viaggiare automuniti in tutta la regione completano il profilo. Alle nuove risorse sarà offerta una retribuzione provvigionale con partita Iva.



L’invio delle candidature passa soprattutto per le sezioni dedicate al lavoro sui portali delle due aziende: www.miomercato.eu/lavora-con-noi e www.calorgasitalia.it/invia-curriculum. Per l’invio dei cv è possibile anche fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica