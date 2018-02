Inserita in Cultura il 12/02/2018 da Direttore Gran Ricevimento a corte ieri al MUSEO Pepoli per cento bambini in maschera Il Museo Pepoli per una mattinata si è trasformato in un luogo fantastico, ispirato al Carnevale, animato da principesse, dame, banditori, maghi… e tanto altro ancora con straordinarie sorprese!

I bambini hanno sfilato nel grande salone del piano terra, presentati dall’accoglitore di corte Roberto e dal suo amico Pietro ed hanno raggiunto la Principessa che li ha omaggiati di preziosi gioielli. Accompagnati da Dame e altre Principesse hanno visitato le sale del Museo ed incontrato persino fra Matteo Bavera… Al termine un gran ballo e prima di lasciare il museo sono stati intrattenuti da un mago che ha proposto loro dei simpatici giochi di prestigio. Alla fine “dolci” sorprese per tutti…



La manifestazione è stata promossa dal Museo pepoli, dall’Associazione Amici del Museo Pepoli, presieduto dalla prof. Lina Novara, con la collaborazione del Kiwanis Trapani- Saturno, presieduta dal dott. Diego Bono.