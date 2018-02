Inserita in Cultura il 11/02/2018 da Direttore Lettera al Presidente Favia dai ragazzi della 3H del liceo Fermi di Bari Gentilissimo Dottor Favia,

La ringraziamo per l´ospitalità che lei ha offerto a noi studenti e agli esperti, i quali ci hanno permesso di migliorare la nostra capacità di scrittura e di conoscere i segreti del mestiere di giornalista. Il nostro progetto di Alternanza Scuola Lavoro è stato assai particolare e asl-bari-scuolcoinvolgente e tutto ciò è stato possibile solo grazie alla sede da lei messa a disposizione. In questi giorni l´ A. N. A. S. ci ha arricchiti di valori fondamentali sia nel campo lavorativo sia in quello personale; ci ha permesso di conoscere persone meravigliose che ci hanno fatto crescere ed apprezzare il valore della vita. La sua gentilezza e la sua disponibilità ci hanno commosso, perché ci siamo sentiti accolti come in famiglia.

La porteremo nel cuore!

Grazie e ancora grazie

I ragazzi della 3H