Inserita in Sport il 11/02/2018 da Direttore Il Carnevale di Castrovillari è anche sport. E’ giunta infatti alla VI edizione la “Coppa Carnevale di Tennis Tavolo” Il Carnevale di Castrovillari è anche sport. E’ giunta infatti alla VI edizione la “Coppa Carnevale di Tennis Tavolo”, inserita nella 60^ Edizione. Un plauso per l’ottima organizzazione a Giuseppe De Gaio, consigliere regionale FITET Calabria e presidente dell´ ASD Tennis Tavolo Castrovillari, per l’impegno profuso nella manifestazione e per i lusinghieri risultati raggiunti in campo nazionale dalla sua associazione sportiva. La Coppa Carnevale è un momento sportivo ormai diventato appuntamento fisso della grande festa carnascialesca. Un evento come sempre che porta a Castrovillari atleti provenienti da tutt’Italia . E saranno 70 gli atleti che disputeranno, lunedì prossimo, 12 febbraio, la VI Coppa Carvevale di tennistavolo nel capoluogo del Pollino: le gare inizieranno alle ore 15 presso la palestra del Villaggio Scolastico della scuola Primo Circolo Didattiico statale di Castrovillari. Presenti società di Cosenza, Spezzano Albanese, Luzzi, Vibo Valentia , atleti di tutta Italia e naturalmente, Castrovillari. I tornei saranno : Assoluto, Under 18 , Veterani,Promozionale e Paralimpico .

L’appuntamento è per il 12 Febbraio presso la Palestra del Villaggio Scolastico 1° Circolo Piazza Indipendenza Castrovillari con inizio alle ore 15,30.

E ancora sport con il IX Torneo di Calcio “Coppa Carnevale” (categoria allievi ed juniores) a cura dell’A.S.D. Real Castrovillari , che si terrà lunedì 12 febbraio con inizio alle ore 15.00 c/o il Polisportivo Comunale I° Maggio-Stadio Comunale “ Mimmo Rende”.