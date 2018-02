Inserita in Cultura il 09/02/2018 da Direttore Favignana, una casa per anziani sull´isola. Il Comune pubblica un avviso per la ricerca di operatori interessati Il Comune di Favignana ha pubblicato un avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici interessati al progetto di realizzazione e gestione di una Casa per anziani nel Comune dell’isola su un lotto di terreno in località Senia Grande esteso 18.560,00 mq, già individuato dall’Amministrazione per realizzare la struttura da destinare a casa albergo a carattere assistenziale destinata alla terza età.



La realizzazione dell’intervento è prevista con capitali privati mediante procedura di project financing. Per la realizzazione della suddetta casa per anziani, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, l’Amministrazione ha già predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica.



I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Favignana, Piazza Europa n. 2, cap 91023 Favignana, entro le ore 12:00 del 15/03/2018, un plico contenente la documentazione recante all’esterno oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, numero di telefono e fax, le indicazioni relative all’intervento oggetto della proposta e precisamente: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E RELATIVA GESTIONE DI UNA CASA PER ANZIANI NEL COMUNE DI FAVIGNANA SU UN LOTTO DI TERRENO IN LOCALITA’ SENIA GRANDE, CENSITO AL CATASTO DI FAVIGNANA, FG 38 P.LLA 29 DI MQ. 18.560,00”.



L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio ed è visionabile sul portale del Comune di Favignanawww.comune.favignana.tp.gov.it,nonché presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nel pomeriggio del giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.



Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Arch. Fancesca D’Amico, Responsabile dell’Ufficio Speciale SUAP SUE del Comune di Favignana – Piazza Europa,2 – 91023 Favignana (Telefono 0923.920023 – 920025).