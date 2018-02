Inserita in Cultura il 09/02/2018 da Direttore Castellammare del Golfo: Carnevale dedicato ai più piccoli: sfilate e animazione per bambini nel fine settimana Carnevale dedicato ai più piccoli dall’amministrazione comunale con tre giornate tra maschere, mascotte e giochi: saranno i bambini di alcune scuole cittadine a sfilare, vestiti in maschera, venerdì 9 febbraio, a partire dalle ore 9,30, dal centro storico cittadino (partenza da corso Garibaldi alto, zona “testa di la cursa”) per raggiungere villa Olivia dove saranno accolti dall’allegria della “Frappè animazione” con balli, giochi, mascotte e personaggi Disney amati dai bambini.



Nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, a partire dalle 16,30, sempre al parco urbano villa Olivia, “magia del carnevale e sfilata di maschere”: la Frappè animazione farà trascorrere ai bambini un altro pomeriggio di balli e giochi con la premiazione della maschera più bella.



Domenica 11 febbraio, nel Mongrel social club di via Galileo Galilei, a partire dalle ore 17, “super festa in maschera” per i bambini sempre a cura della Frappé animazione.



Inoltre l’amministrazione comunale “in considerazione delle richieste della cittadinanza di organizzazione di una serata musicale in un locale al chiuso per le avverse previsioni meteorologiche, ha trovato la collaborazione del Mongrel social club che ha previsto l’ingresso gratuito per tutti anche nella serata di domenica”. Dunque domenica 11 febbraio, ingresso gratuito nel Mongrel social club, dove per gli adulti, a partire dalle 20,30, ci sarà musica dal vivo con Mastrogná e Totò Orlando. A seguire dj set in tema carnascialesco.