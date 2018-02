Inserita in Politica il 09/02/2018 da Direttore MARSALA, ASSOCIAZIONI CULTURALI: RICHIESTE DI CONTRIBUTO ENTRO FEBBRAIO Scade il prossimo 28 febbraio il termine per la presentazione al Comune di Marsala delle richieste di contributo ordinario da parte di Associazioni culturali.



Come si legge nell´Avviso Pubblico a firma del dirigente Giuseppe Fazio (settore Attività Produttive), il beneficio economico è volto a sostenere attività di promozione culturale, sociale e turistica, nonchè delle tradizioni popolari, tempo libero e per manifestazioni che assumono particolare importanza. Sono interessate Società, Associazioni, Enti, Circoli di Cultura, Centri Studi e Comitati pro-festeggiamenti, nonché Enti, Patronati ed Associazioni operanti in campo assistenziale/mutualistico. Maggiori informazioni online, sul sito istituzionale.