Inserita in Cultura il 08/02/2018 da Direttore Comune C.bello: Scuole chiuse lunedì, martedì e mercoledì per disinfestazione dei locali Alla cortese attenzione degli organi di stampa con preghiera di pubblicazione Scuole chiuse lunedì, martedì e mercoledì per disinfestazione dei locali Gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico solo nella giornata di mercoledì Comunicato Stampa n. 017 del 08/02/2018 Il sindaco Giuseppe Castiglione con propria ordinanza (n.007 del 6 febbraio 2018) ha disposto la disinfezione e la disinfestazione di tutti gli edifici scolastici pubblici cittadini nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimi (rispettivamente 12, 13 e 14 febbraio).



Con la stessa ordinanza è stata inoltre disposta la disinfestazione e la disinfezione dei locali comunali nella giornata di mercoledì 14 febbraio. Pertanto, gli uffici comunali, ad eccezione dei locali del comando di Polizia municipale e dell´anagrafe, saranno chiusi al pubblico nella sola giornata di mercoledì, mentre le scuole cittadine chiuderanno lunedì, martedì e mercoledì prossimi.



Il Portavoce Antonella Bonsignore