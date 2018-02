Inserita in Economia il 08/02/2018 da Direttore VETERINARI DI “PRIMO SOCCORSO” PER RANDAGI DI MARSALA. RIAPERTI I TERMINI PER L´INSERIMENTO NEL RELATIVO ALBO Ottenere, tra i professionisti del settore, la massima partecipazione possibile per garantire un migliore servizio. Questa la finalità dell´Albo dei medici Veterinari di fiducia istituito dall´Amministrazione comunale di Marsala lo scorso anno e che conta attualmente pochi iscritti (tre). Da qui l´invito ad aderire all´iniziativa e far si che si incrementi il numero dei Veterinari per il servizio di “primo soccorso” a beneficio di cani e gatti randagi incidentati e/o malati - iscritti e non all´anagrafe canina - rinvenuti sul territorio comunale e/o ricoverati presso il canile municipale. In pratica, il dirigente Francesco Patti ha riaperto i termini per l´iscrizione all´Albo, fissando la scadenza al prossimo 12 marzo. L´inserimento nell´albo non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma è finalizzato ad individuare i soggetti ai quali - nel rispetto del principio di rotazione - affidare incarichi avente carattere di urgenza e non prevedibili, per i quali il servizio veterinario della A.S.P. è impossibilitato ad intervenire. Tra i requisiti per l´iscrizione è richiesta la titolarità di una struttura veterinaria, tenuto conto che Il servizio commissionato dal Comune verrà effettuato presso l´ambulatorio privato. Le modalità di presentazione della richiesta, nonchè quelle di svolgimento e pagamento del servizio sono pubblicati sul sito web istituzionale.