Inserita in Politica il 08/02/2018 da Direttore Trapani, nuovo intervento del candidato sindaco Peppe Bologna su aeroporto Birgi Il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, assieme al senatore Maurizio Santangelo, ha incontrato ieri mattina una rappresentanza di Federalberghi, guidata da Alessandro Franzone; presenti inoltre Giuseppe Mazzonello ed Ignazio Grimaldi. Al centro dell´incontro: la situazione dell´aeroporto Birgi dopo il recente accoglimento da parte del Tar di Palermo del ricorso presentato da Alitalia per l´aggiudicazione a Ryanair del bando di co-marketing emanato da Airgest.



Nel corso del dibattito è emersa l´obiettiva difficoltà a salvare l´imminente stagione turistica. Bologna ha sottolineato alcuni aspetti che andrebbero portati avanti nell´immediato. «Il Commissario Straordinario del Comune di Trapani, che ha posto il suo diniego alla sottoscrizione del contratto di co-marketing ritenendolo illegittimo- ha dichiarato Bologna-, dovrebbe agire di conseguenza depositando in Procura il documento in cui esplicita le sue motivazioni. Questa vicenda- ha sottolineato- non riguarda soltanto Birgi ma tutto il territorio nazionale, e quindi quei Comuni o Enti che hanno avuto rapporti diretti o indiretti con Ryanair». Per il candidato a sindaco di Trapani inoltre «bisogna avviare un´azione di responsabilità civile, e forse penale, nei confronti del management Airgest che ha sbagliato a redigere quel bando che sta procurando, e procurerà, danni non indifferenti ». «Nel concreto- ha continuato - l´unica via per tentare di salvare la stagione potrebbe essere quella di sensibilizzare Gubitosi, commissario di Alitalia, a valutare la opportunità di recedere dal ricorso presentato dalla stessa compagnia di bandiera. Altra soluzione ancora potrebbe essere quella di accelerare i tempi di incorporazione delle quote Birgi con Gesap».



Intanto Peppe Bologna ha avviato una serie di contatti con le varie forze politiche. Domani, sempre in tema di aeroporto, assieme ai rappresentanti di Federalberghi , incontrerà l´On. Baldo Gucciardi, la Senatrice Orrù e l´On. Ruggirello; venerdì mattina è previsto invece un incontro con il presidente della Commissione Affari Istituzionali dell´Ars, Stefano Pellegrino, a cui dovrebbe partecipare anche il Presidente dell´ENAC, Vito Riggio. L´incontro con Gubitosi potrebbe invece avvenire lunedì prossimo. «Non sono ottimista – ha aggiunto Bologna – e confido, per un verso, nella presenza attiva dell´On. Turano, oltre che nell´incontro con Gubitosi, di cui però, al momento, non vi è alcuna certezza. Pensando al futuro-ha concluso- sarebbe necessario predisporre un bando di gara che coinvolga il "sistema Sicilia": Trapani, Palermo, Comiso e Catania, perché il sistema di co-marketing, così come è stato fatto, non funziona».