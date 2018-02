Inserita in Cronaca il 06/02/2018 da Direttore OPERAZIONE DI SOCCORSO IN MARE: AFFONDA UNITA’ DA DIPORTO, TRATTE IN SALVO 2 PERSONE Nella mattinata di ieri,il personale militare della capitaneria di porto di Trapani ha tratto in salvo n.2 persone a bordo di una unita’ da diporto affondata nel tratto di mare tra Marsala e Favignana.

L’allarme e’ scattato alle 11.23 a seguito della segnalazione telefonica giunta alla sala operativa della capitaneria di porto di trapani da parte del 113 contattato dalla moglie del conduttore dell’unita’ che riferiva che la propria imbarcazione era in procinto di affondare.

La sala operativa della capitaneria di porto di Trapani, allertata anche la sala operativa della direzione marittima di Palermo, assumeva il coordinamento delle operazioni e disponeva l’uscita e l’invio in zona ricerche della motovedetta cp 303 e del battello gc a88 dal porto di trapani, nonche’ della motovedetta cp 2114 dal porto di marsala. veniva, inoltre, richiesta la collaborazione della motonave vesta della caronte e tourist in navigazione tra Favignana e Marettimo e di una unita’ navale della polizia penitenziaria di stanza a trapani.



Le difficolta’ dell’operazione hanno riguardato la mancanza di notizie certe sulla posizione e sulle caratteristiche dell’imbarcazione; unica certezza l’avvenuta partenza da marsala per una battuta di pesca.

la sala operativa della capitaneria di porto di trapani ha, cosi’, assegnato alle unita’ navali in mare una specifica zona di ricerca che tenesse conto dei tratti di mare normalmente battuti dai pescatori dilettanti e delle correnti e dei venti presenti in zona.

Alle ore 12.00 circa, le motovedette cp 303 e cp 2114 indivuavano l’unita’ semiaffondata a circa 6 miglia dal porto di marsala e 7 miglia da favignana e nelle immediate vicinanze della stessa i due diportisti gia’ in acqua.

Gli stessi venivano recuperati dalle predette motovedette e sbarcati nel porto di marsala intorno alle 12.30 ove ad attenderli vi era il personale dell’ufficio circondariale marittimo di marsala e una ambulanza del 118 preventivamente allertata.

accertato il buono stato di salute dei diportisti, benche’ visibilmente infreddoliti e spaventati, gli stessi potevano riabbracciare i propri familiari.

Sono in corso di accertamento le cause del sinistro da parte di personale militare dell’ufficio circondariale marittimo di marsala.