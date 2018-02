Inserita in Cronaca il 06/02/2018 da Direttore TRAPANI: PERDE IL CONTROLLO ED AGGREDISCE I CARABINIERI. ARRESTATO Nella serata di sabato 3 i Carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto DI BELLA Salvatore, trapanese cl. 73, soggetto noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, fermato dai militari per un normale controllo, in zona via Marconi, si rifiutava di fornire le proprie generalità, proferendo all’indirizzo dei Carabinieri frasi minacciose ed ingiuriose.

Condotto in caserma per l’identificazione il Di Bella perdeva totalmente il controllo di se stesso continuando nella sua opera oltraggiosa fino ad aggredire i militari che prontamente lo immobilizzavano traendolo in arresto per i reati di lesioni personali gravi, violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Compilati gli atti di rito il Di Bella veniva tradotto presso il carcere di Trapani a disposizione dell’A.G. competente in attesa del giudizio direttissimo tenutosi nella giornata di ieri dove veniva convalidato l’arresto e disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza fissata nei prossimi giorni.

Dopo l’arresto i militari operanti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche presso il locale nosocomio per le lesioni subite.