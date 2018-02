Inserita in Sport il 06/02/2018 da Direttore S.S.D. Alba Alcamo: domani al catella il match alcamo-kamarat Per il turno infrasettimanale in programma domani, l´Alcamo si appresta a ricevere al Catella (fischio d´inizio ore 15:00) il Kamarat di Renato Maggio.



I bianconeri, freschi della vittoria in trasferta di domenica sul campo del Monreale, sono alla ricerca della terza vittoria di fila che li allontanerebbe quasi

definitivamente dalla zona playout.



Per questa gara sicuro assente sarà l´attaccante Corso per squalifica, mentre Carovana, sulla via della definitiva guarigione dopo l´infortunio alla caviglia subito nel match casalingo contro il CUS, potrebbe partire dalla panchina.



In forse anche Perricone, assente contro il Monreale, che risente anche lui di un problema alla caviglia.

La nota lieta sicuramente si chiama Wainer Perlaza, l´attaccante colombiano che nelle ultime due gare ha messo a segno tre reti.



Dopo tanta panchina, per lui potrebbe essere finalmente arrivato il momento di essere in campo sin dal primo minuto.



Il match contro la squadra agrigentina sarà diretto dall´arbitro Michele Giordano della sezione di Palermo. I suoi collaboratori saranno gli assistenti di linea Camil Mario Raineri e Domenico Giuseppe La Monica, entrambi della sezione di Palermo.