Inserita in Cultura il 06/02/2018 da Direttore Aperte le iscrizioni per l´edizione 2018 del Premio Giornalistico Lorenzo Natali, rivolto ai giornalisti che si sono occupati di sostenibilità Dal 5 febbraio al 9 marzo è possibile candidarsi all´edizione 2018 del premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea, rivolto ai giornalisti che hanno condotto inchieste su tematiche legate allo sviluppo sostenibile. I lavori possono essere presentati in qualsiasi formato: pubblicazioni online, materiale audiovisivo o cartaceo.



Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo NevenMimica ha dichiarato: "In un periodo caratterizzato dalla disinformazione, dalle notizie false e dagli algoritmi digitali, abbiamo più che mai bisogno di un giornalismo professionistico e fattuale. Il lavoro importante dei giornalisti non soltanto è fondamentale per la democrazia in tutto il mondo, ma dà anche visibilità e voce a coloro che altrimenti sarebbero ignorati. Attraverso le storie che raccontano, i giornalisti informano, ispirano e si fanno portavoce delle richieste di cambiamento. Con questo premio vogliamo ringraziarli per la loro determinazione e incoraggiarli a non arrendersi."



Il premio è suddiviso in due categorie, in base alla fascia d´età, e per ciascuna di esse si sceglierà un vincitore per ogni regione: Africa; mondo arabo e Medio Oriente; Asia e Pacifico; America latina e Caraibi; e Europa. Sarà inoltre proclamato un "vincitore assoluto" tra i vincitori regionali e si assegnerà un premio tematico supplementare ad un lavoro sull´eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze.