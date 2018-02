Inserita in Salute il 05/02/2018 da Direttore ATTIVATI I RICOVERI AL REPARTO DI NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI MAZARA DEL VALLO Al via l’unità operativa complessa di Neurologia all’ospedale di Mazara del Vallo. Sono infatti stati attivati da ieri i ricoveri in reparto. Antonino Scarpitta è stato chiamato come nuovo primario dal commissario dell’ASP Giovanni Bavetta. Sono quindi stati attivati due posti letto in regime ordinario e due in regime di day hospital, per complessivi 4 posti. Il reparto ha in atto un organico composto da quattro medici specialisti, mentre sono state riassegnate otto unità infermieristiche precedentemente trasferite a Marsala.



“La gestione delle degenze ordinarie – spiega il direttore di presidio Francesco Giurlanda - seguirà il modello degli ospedali per intensità di cura: le degenze ordinarie quindi saranno condivise con il reparto di medicina”.



Il primo paziente ricoverato ieri è stato un paziente affetto da miastenia gravis (patologia neuromuscolare).





“Con il reparto di neurologia dell’Abele Ajello- commenta Bavetta – aggiungiamo un importante tassello all’offerta sanitaria del nuovo ospedale in quel territorio, unità operativa che diviene il principale riferimento per queste patologie per l’intera valle del Belice”.