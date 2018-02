Inserita in Cultura il 05/02/2018 da Direttore La scuola LOMBARDO RADICE PAPPALARDO organizza il Convegno ESCI DAL SILENZIO in occasione della Safer Internet Day, II Giornata Nazionale per il contrasto del Bullismo In occasione del Safer Internet Day, II Giornata Nazionale per il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo a scuola, che si celebra il 6 febbraio 2018 ed all’interno delle azioni programmate del progetto “I- PEERsbullo contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo attraverso la peer education“ che vede la nostra Istituzione Scolastica protagonista in quanto inserita nella rete regionale di scuole atta a promuovere interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, con le classi seconde della scuola secondaria di primo grado e le classi quarte della scuola primaria, oltre alle iniziative del progetto “Cyberkid“ che stanno seguendo le classi 5 del plesso Verga, la scuola LOMBARDO RADICE PAPPALARDO organizza il Convegno ESCI DAL SILENZIO che si terrà martedì 6 febbraio alle ore 16.30 nell’Aula Magna del Plesso Medi, sito in Via Palazzotto Tagliavia a Castelvetrano.