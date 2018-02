Inserita in Cultura il 05/02/2018 da Direttore Le Isole Egadi alla Bit di Milano dall´11 al13 febbraio Anche quest’anno le Isole Egadi parteciperanno alla Bit di Milano, la cui 38^ edizione si terrà dall’11 al 13 febbraio a

Fieramilanocity, dove sono attesi, come sempre, tantissimi operatori e viaggiatori italiani e internazionali. Nell’ambito della Borsa del Turismo il Comune di Favignana – Isole Egadi proporrà, all´interno del proprio stand e con apposito materiale, le proprie

attrattive culturali e naturalistiche, per un’offerta turistica dalla quale il territorio continua ad avere riscontri significativi e crescenti e con l’obiettivo primario di prolungare la stagione turistica diversificando l’offerta delle Isole.



E alla Borsa Internazionale del turismo, che rimane il più grande evento dedicato all’esposizione del prodotto turistico italiano e delle migliori offerte del mercato turistico internazionale, tra i temi offerti agli operatori e ai visitatori, non mancheranno i risultati

ottenuti in termini ambientali, le attività dell’Area Marina Protetta e del Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine, oltre agli appuntamenti culturali che hanno caratterizzato le stagioni estive e quelli legati all’intrattenimento per allietare le vacanze

sulle isole.





Un momento di promozione importante per il territorio, attraverso la cultura del mare associata ai sapori, ai profumi e ai colori per sviluppare un nuovo modo di fare turismo, accoglienza e ospitalità.