Inserita in Cultura il 05/02/2018 da Direttore Maggiore attenzione ai Disturbi Specifici dell´Apprendimento. Al via il VI corso CLIDD "clinica della dislessia e disprassia. Dalla diagnosi al trattamento La ricerca nel campo dei disturbi specifici dell´apprendimento si arricchisce, a Palermo, di un nuovo importante contributo che utilizza il "Metodo Crispiani" ideato dal padre della pedagogia clinica italiana prof. Piero Crispiani dell´Università degli Studi di Macerata. Di particolare interesse per chi lavora in ambito clinico sono le ricerche che si occupano della diagnosi e del trattamento precoce.



Al via, infatti, il VI corso di formazione promosso dal Centro Studi Itard, Ente formatore accreditato dal MIUR e Membro British Dyslexia Association, in collaborazione con l´istituto ITARD e INDEX-IPR Private System International Professional Registers, dal titolo "CLINICA DELLA DISLESSIA E DISPRASSIA. DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO. IL METODO CRISPIANI".



Tra le aree oggetto di studio: La Sindrome Dislessica: definizioni, epidemiologia e caratteri generali. Il Sistema CO.CLI.T.E. Il quadro sindromico: deficit e disordine, dislessia, disgrafia, discalculia, le Mappe Semiotiche, il Sistema Criteriale VES. Logopatie e Glotto-kit. Fare la diagnosi e la valutazione funzionale, la relazione pedagogica, la restituzione. Come si legge-scrive: fisiologia della lettura e scrittura, velocità e fluidità. Linee eziologiche. La Dislateralità. La disprassia. La struttura della successione, sequenzialità e disprassia dello sviluppo. La condizione disprassica adulta. Il "Metodo Crispiani". Il Progetto educativo e il Trattamento abilitativo.



Il corso che si svolgerà presso l´istituto San Giuseppe, in Corso Tukory, 204 a Palermo, ha come responsabile scientifico il Prof. Piero Crispiani.



L´inizio è previsto per il 2 Marzo e ha una durata di complessive 48 ore di lezioni frontali e 12 ore di lavoro individuale.



Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria Itard segreteriaitard@gmail.com, al dott. Vincenzo Bussa cell. 3387302841 e email vincenzobussa@gmail.com e al dottore di ricerca Filippo Nobile cell. 3206793169 e mail filippo.nobile44@gmail.com.



Al termine del corso, si rilasciano i seguenti documenti: attestato di specializzazione; dichiarazione Itard di "Responsabile scolastico per la dislessia".