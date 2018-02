Inserita in Sport il 05/02/2018 da Direttore Il Marsala Calcio è vicino a Cefali, dedichiamo a lui la vittoria di ieri L’Asd Marsala Calcio, dedica la vittoria di ieri con il Dattilo a Nicolò Cefali, il giovane calciatore del Castelbuono, ancora ricoverato in prognosi per la vita all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito di un gravissimo incidente stradale. Nicolò, ricordiamo, ha avuto anche dei trascorsi calcistici a Marsala, dove ha coltivato dei bei rapporti.

La società, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i tesserati, si stringono in un abbraccio a Nicolò e auspicano l’arrivo di notizie confortanti da Palermo.



Nicolò, torna presto. Ti vogliamo bene. Forza Cefali!