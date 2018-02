Inserita in Politica il 04/02/2018 da Direttore Contributo ad enti culturali in Sicilia. Fava (CentoPassi): “Chiarimenti necessari. Ma toccherebbe a governo Crocetta rispondere”

“È necessario, come sollecita il presidente della V commissione Sammartino, chiedere chiarimenti al governo regionale per i tagli arbitrari sui finanziamenti agli enti culturali: ma tali chiarimenti dovrebbero essere chiesti anzitutto al precedente governo, la giunta Crocetta, che di quei tagli e di quegli arbitri è la principale responsabile”.

Così il deputato regionale di centopassi Claudio Fava componente della V commissione parlamentare Ars che sulla vicenda ha preannunciato già un apposito ddl per modificare le norme e i criteri di assegnazione.