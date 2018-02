Inserita in Politica il 03/02/2018 da Direttore Corso di Potatura dell´Olivo con sistema semplificato a Vaso Polifonico, tre giorni dell´Olio extravergine di oliva Sono aperte le iscrizione al 3 Corso di Potatura dell´Olivo con sistema semplificato a Vaso Polifonico, tre giorni dell´Olio extravergine di oliva 9-10-11 Marzo tra Campofelice di Roccella e Scillato ospiteranno il Corso. Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 15 anni in sui , tra teoria pratica e degustazione dell´olio ma non solo, faremo conoscere con i nostri docenti altamente qualificati, le virtù dell´olio e delle foglie dell´olivo nella nostra vita quotidiana.

Chi aderirà al corso riceverà in omaggio un segaccio per poter potare, inoltre sara fornito il materiale didattico e la copertura assicurativa e in piu due giorni si potranno degustare sia i prodotti tipici madoniti e le prelibatezze della filiera delle olive. a fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. la quota di partecipazione e di € 70,00. per inf contattare il 3208233570 oppure tramite e mail anascollesano@gmail.com - anascollesano@libero.it . termine iscirizione è prevista giorno 7 Marzo 2018 alle pre 12:00. N.B. superando il munero max di 45 posti, non si terranno valide altre adesione ai fini organizzativi.