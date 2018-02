Inserita in Cultura il 03/02/2018 da Direttore Alternanza scuola lavoro ON BOARD! Settimana dell’amministrazione aperta all´Industriale Leonardo Da Vinci di Trapani Giorno 6 Febbraio 2018 alle ore 9.30, presso l’Aula Magna “Antonino Via” dell’ I.T.I. “L. Da Vinci”, Piazza XXI Aprile, 2 – Trapani, si terrà l’evento #SAA2018 Settimana dell’Amministrazione Aperta.

Prenderanno parte attiva all’evento: il tutor dell’alternanza scuola lavoro cl.IIIF Prof.ssa Anna Maria De Blasi, il Presidente del Comitato di Quartiere Giovanni Parisi, il Presidente del Consiglio Comunale di Erice Giacomo Tranchida e il Responsabile di Trapani Welcome Paolo Salerno.

L’evento organizzato dagli studenti tende a promuovere l’impegno degli stessi in seno alle attività inerenti l’alternanza scuola lavoro.

Un esempio luminoso di quanto la scuola sia innovativa ed aperta a nuove esperienze formative mettendo a fuoco le competenze acquisite durante il percorso scolastico curriculare.

Gli studenti che hanno finora lavorato, suddivisi in team, hanno espresso con entusiasmo la voglia di concretizzare, attraverso “il saper fare”, il percorso proposto da ASOC-EUROPEAN

DIRECTORY.

L’ argomento trattato sarà il turismo e i dati riguardanti il progetto: “DALL’ESCLUSIONE ALL’INCLUSIONE - TURISMO SOLIDALE”.

L’evento vedrà gli alunni: -Martino Cusenza(Project Manager);

-Burgarella Vito Salvatore(Manager Analisti e Coder); Fatebene

Pietro(Manager Social Media); Scuderi Alberto(Manager

Designer); Di Maio Giovanni(Manager Blogger);San Brunone

Simone(Manager Story Teller); impegnati come reporter in una tavola rotonda con gli operatori del settore turistico.

Saranno presenti in sala i genitori interessati a vedere i propri figli impegnati operativamente e gli alunni frequentanti le quarte classi dell’Istituto. L’evento gode della partecipazione di Telesud Trapani e Radio 102.