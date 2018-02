Inserita in Tempo libero il 03/02/2018 da Direttore Rezia Cantat, il festival della coralità italo-svizzero in programma dall´8 al 10 giugno 2018 tra Chiavenna e Piuro, in provincia di Sondrio Proseguono i preparativi per Rezia Cantat, il festival della coralità italo-svizzero in programma dall´8 al 10 giugno 2018 tra Chiavenna e Piuro, in provincia di Sondrio.

A partire dal sito internet della manifestazione (www.reziacantat2018.ch) che si arricchisce di contenuti e visite, con quota diecimila superata. Pronto anche il manifesto ufficiale dell´evento che porterà nella valle della Mera oltre quattromila voci provenienti da Italia e Svizzera e metterà in scena settanta ore di concerti in alcuni degli angoli più suggestivi delle due località.

Attesi diecimila visitatori tra partecipanti, accompagnatori, appassionati di canto corale e turisti: da tempo i posti letto disponibili nei giorni del festival sono esauriti in Valchiavenna e non solo.

E se lo scopo che si prefigge la festa è di diffondere il canto corale e mantenere viva una tradizione che caratterizza l´identità locale, non mancheranno le esibizioni di grandi cori nazionali e internazionali che potranno essere ascoltati anche in piazze, strade e dimore storiche: SAT, Sunshine Gospel Choir, Coro Vôs de Mont, Coro Giovanile Italiano, Svizzero e dei Grigioni.

Già disponibili inoltre le prime date di alcuni di questi concerti:

- Coro UT Insieme Vocale-Consonante: 9 giugno ore 16 chiesa dei Cappuccini Chiavenna, 10 giugno ore 10:30 convento Agostiniane;

- Coro Giovanile Italiano: 9 giugno ore 21:15 chiesa San Fedele Chiavenna, 10 giugno ore 12:15 chiesa San Fedele Chiavenna;

- Coro della SAT: 9 giugno ore 21:30 chiesa San Lorenzo Chiavenna, 10 giugno ore 11 palazzo Vertemate Franchi Piuro;

- Coro Vôs de Mont: 8 giugno ore 21 chiesa Santa Maria Chiavenna, 9 giugno ore 11 palazzo Vertemate Franchi Piuro.

E se non bastasse tutti questi prestigiosi complessi si esibiranno nel concerto di saluto di Rezia Cantat, previsto domenica 10 giugno alle ore 16.30 presso le splendide Cascate dell´Acqua Fraggia di Piuro, la “Pompei delle Alpi”.