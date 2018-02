Inserita in Cultura il 02/02/2018 da Direttore Pippo Franco in scena al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno Due ore di comicità con lo spettacolo “Svalutascion” “Svalutascion”: è lo spettacolo comico che il noto attore Pippo Franco porterà in scena al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno domenica 4 febbraio alle ore 18,30. Si tratta del secondo appuntamento inserito nel cartellone della stagione artistica invernale curata da Comune, Proloco, Siculab e Associazione Amici della musica.



Oltre due ore di ironia con lo spettacolo in cui Pippo Franco, re dell’ormai estinto “Bagaglino”, con la verve che lo caratterizza mira anche a far riflettere con un’attenta analisi dello stile dei vita degli italiani, trattando argomenti quali la crisi economica, la famiglia, il lavoro, le difficoltà quotidiane ed il degrado culturale della società contemporanea con protagonisti talk show e reality. Un excursus che scomoda grandi personaggi della storia, Socrate, Pitagora, Bach o Machiavelli, fino ai protagonisti dei nostri giorni.



Si tratta del secondo spettacolo della stagione teatrale che vede undici appuntamenti complessivi,con la direzione artistica di Antonio Enea, che si concluderanno il 29 aprile. Gli spettacoli sono previsti ogni domenica pomeriggio alle ore 18,30 (alcuni alle 19 come da programma allegato): il costo dell’abbonamento per l’intera stagione teatrale è di 75 euro. La stagione artistica dopo Rosalia Porcaro e l’appuntamento di domenica 4 febbraio con Pippo Franco, prosegue con Ninni Arini Band e l’omaggio a Domenico Modugno, il campione mondiale di fisarmonica Pietro Adragna, lo spettacolo di Francesco Scimemi, il duo F. Adamo- L. Sollima, pianista e soprano, con un omaggio alle donne dell’opera italiana, quindi Martufello, la presentazione del nuovo album di Alessio Alessandra, la bravura della Filodrammatica del Golfo, l’orchestra del conservatorio Bellini di Palermo e la chiusura della stagione artistica teatrale con il comico, attore, cantante e regista, Antonello Costa. (Per info e prenotazioni: 3394242200 e 0924/35175 Proloco Castellammare del Golfo, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20).