Inserita in Economia il 02/02/2018 da Direttore Mazara: Assegnati provvisoriamente i Boxes del Mercato AgroAlimentare “A breve il Mercato Agro Alimentare nella zona del Porto Nuovo aprirà i battenti e quell’area, grazie anche agli interventi in corso di realizzazione per il ripristino dell’illuminazione nell’intera area portuale, diventerà un centro vitale ed importantissimo per il nostro territorio. Sono in fase di ultimazione le procedure di gara per l’assegnazione dei boxes del mercato e entro alcune settimane apriremo la struttura”.



Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, annunciando che l’ufficio comunale gare e Appalti ha provveduto ad assegnare, in via provvisoria, i boxes del Mercato Agro – Alimentare che ancora risultavano liberi.



A seguito della riapertura dei termini mediante selezione pubblica, la commissione di gara, presieduta dal Tecnico Comunale Francesco Pernice, ha provveduto ad assegnare 7 boxes, sugli 8 disponibili, che vanno ad aggiungersi ai tre che già erano stati aggiudicati.



“A seguito di una mia specifica direttiva – ha aggiunto Cristaldi - abbiamo dato la possibilità agli operatori dei settori ittici e ortofrutticoli di poter presentare nuova istanza per l’assegnazione di boxes all’interno del Mercato, prevedendo inoltre che qualora le richieste delle due categorie previste non fossero state sufficienti a occupare le aree previste fosse data la possibilità ad altre attività commerciali, comunque non in contrasto con le attività di vendita di prodotto agricoli e ittici e previo parere positivo dell’ufficiale Sanitario, di poter fare richiesta dei locali non assegnati”.



A seguito della gara sono stati assegnati: 3 boxes a ditte del comparto ittico; 1 a ditta del comparto ortofrutta; 1 a ditta che commercia prodotti alimentari e 2 a società che si occupano di provviste di bordo per i motopesca.



Trascorsi i tempi tecnici necessari ed effettuati gli accertamenti previsti si procederà all’assegnazione definitiva e alla successiva apertura dell’immobile.