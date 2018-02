Reading e disegni della memoria con la scrittrice Pietra De Blasi, faccia riflettere, pensare, meditare, di fronte all’immagine, sul male che l’uomo ha fatto all’uomo

Inserita in Cultura il 02/02/2018 da Direttore Reading e disegni della memoria con la scrittrice Pietra De Blasi, faccia riflettere, pensare, meditare, di fronte all段mmagine, sul male che l置omo ha fatto all置omo Reading della Memoria con la scrittrice Pietra De Blasi, socia Fidapa sez. Golfo di Castellammare, all段stituto comprensivo Garibaldi - Giovanni Paolo II di Salemi e all段st. Giovanni XXIII di Gibellina. Un reading tratto dal libro Scorze di patate che in una fusione di modalità espressive diverse, parole e disegni realizzati dalla stessa autrice, racconta la testimonianza del padre e dello zio deportati in Germania e internati nei campi, costretti ai lavori forzati negli arbeitskommando che per sopravvivere hanno mangiato quello che trovavano tra la spazzatura.



Un Reading all togheter, studenti e insegnanti, per iniziare un percorso che faccia riflettere, pensare, meditare, di fronte all段mmagine, sul male che l置omo ha fatto all置omo.



Parole, e disegni della Memoria si inserisce nel percorso didattico sul valore della dignità dell置omo, il rispetto per l誕ltro, del diverso, per soffermarsi con maggiore sensibilità, su quelle drammatiche pagine di storia che parlano di deportazione, sterminio, leggi razziali, persecuzioni del popolo ebraico dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.



Anche se non tutti sono d誕ccordo nel considerare la storia maestra di vita, è senza alcun dubbio che la conoscenza e l誕nalisi dei fatti storici possono aiutarci a leggere da una prospettiva più precisa anche quello che accade nella società di oggi.



Il percorso si concluderà il 10 febbraio giorno del ricordo con una mostra fotografica promossa dall但NPI di Salemi. La professoressa e presidente Anna Maria De Blasi della Fidapa sez. Golfo di Castellammare parlerà del dovere del fare Memoria e del Ricordo . 哲on ci sono parole che possano descrivere il campo di concentramento di Dachau . I nazisti costruirono un campo di concentramento ogni 90 km quadrati con lo scopo ultimo dello sterminio degli ebrei, nonché degli omosessuali, degi zingari, degli oppressori politici. Non ci sono parole per raccontare quello che è successo. La shoah ha rappresentato il pozzo più nero e profondo della storia del Novecento. Il giorno della Memoria e del Ricordo non sono una commemorazione rituale ma hanno l弛biettivo di tenere annodato il filo della memoria su un passato non troppo lontano e che è ancora impresso nella mente, nel cuore, sulla pelle, di chi è stato testimone della shoah e di tutti noi. Come ha scritto il filosofo francese Gerard Malcassian: 電imenticare i genocidi, incoraggia a ripeterli



Sono intervenuti: Salvino Amico, Preside, Leonardo Timponi, ANPI di Salemi.



Ha coordinato i lavori l´insegnante Francesca Drago. I ragazzi hanno partecipato con grande attenzione. Ci sono stati degli interventi da parte degli insegnati che hanno apprezzato molto come l´autrice ha trattato l´argomento. La poesia 鉄corze di patate è stata inserita in un percorso di memoria che verrà recitato dagli alunni.