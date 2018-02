Inserita in Cultura il 02/02/2018 da Direttore Progetto "Scuola in Salute" nelle nuove generazioni a Trapani La Società Mediterranea di Medicina dello Sport prosegue il progetto “Scuola in Salute” rivolto alle giovani generazioni di Trapani, intrapreso nell’anno scolastico 2013/2014 negli istituti: I.C. “Nunzio Nasi”, “I.C. Collodi Sturzo”e Istituto “Eugenio Pertini”, con le visite programmate sabato 3 febbraio 2018 presso il Centro di Medicina Sportiva di Trapani in via Simone Gatto,7/11.



Il progetto ha arruolato di 100 Studenti della 1° classe della Scuola Primaria (età di 5-6 anni) all’inizio dell’iter formativo scolastico, acquisendone parametri staturo-ponderali e condizioni cliniche (attraverso lo studio cardiovascolare, respiratorio, osteoarticolare, posturale, podologico ed odontostomatologico) per evidenziare eventuali problematiche cliniche e seguirne negli anni lo sviluppo fisico e psichico, indirizzando le loro scelte nello stile di vita e nella pratica ginnico-sportiva, seguendone inclinazioni e preferenze. I ragazzi vengono rivalutati e sottoposti a controlli clinici a frequenza annuale fino al completamento della Scuola Secondaria di primo grado (14 anni) al fine di seguire nella crescita il regolare sviluppo ed intervenire nel caso di riscontro di eventuali atteggiamenti parafisiologici e/o patologici con la collaborazione di Medici specialisti della S.M.M.S.



Il progetto “Scuola in Salute” sarà coordinato dal Dott. Francesco Paolo Sieli, presidente della S.M.M.S. e realizzato con la collaborazione di Medici Specialisti : Roberto Mollica, Francesco Paolo Masnata, e Giacomo Giacalone per la Medicina Sportiva, Francesco Saluto per l’Osteoarticolare, Caterina Reina e Vincenzo Novara per la Cardiologia, Giuseppe Di Marco per la Pneumologia, Giuseppe Alagna per la Posturologia, Marco Ellena per la Odontostomatologia.