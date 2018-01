Inserita in Salute il 31/01/2018 da Direttore Trapani. Elezioni politiche 4 marzo 2018: Voto domiciliare e certificazioni per voto con accompagnatore Si rende noto, che gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura elettromedicale o affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, possono essere ammessi al voto domiciliare previo rilascio di apposita certificazione rilasciata dal servizio di Medicina Legale dell’ASP di Trapani diretta da Antonino Passavanti, presso la Cittadella della Salute, viale della Provincia nr. 2 Erice Casa Santa, palazzo Papavero, primo piano. L’orario di ricevimento da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.



I cittadini che richiedano certificazioni per elettori impediti o impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi arti sup. o di altro impedimento di analoga gravità) possono rivolgersi al servizio di Medicina Legale da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12 e martedì / giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Cittadella della Salute)

Sabato 3 marzo e domenica 4 marzo 2018 potranno farlo anche presso le sedi comunali, ( indirizzi ed orari si renderanno noti successivamente).