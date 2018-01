Inserita in Cultura il 30/01/2018 da Direttore Alternanza Scuola Lavoro al Liceo E. Fermi di Bari con A.N.A.S. ed il Quotidiano Sociale La Sede Regionale di Monopoli dell’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), credendo nelle finalità della “alternanza scuola-lavoro”, si è mossa per tempo organizzando presso il Liceo “ E. Fermi ” di Bari – via Napoleone Colajanni 27 al rione San Pasquale – ospitati dal Preside, Luigi Favia, un incontro durante il quale il giornalista pubblicista, Giuseppe Spalluto, ha egregiamente tenuto una lezione di giornalismo. Tale appuntamento è stato propedeutico ad una successiva fase che prevede un corso di giornalismo condotto ai giornalisti Teresa Dilorenzo e Carlo Stragapede cui seguirà una successiva attività di esposizione di tecnica giornalistica e volontariato presso il Centro Diurno di via Napoli con la collaborazione dell’educatrice Rossana Dell’Orco e del direttore, dott. Diego Rana.



L’intera organizzazione è frutto della collaborazione tra la professoressa Fara Sforza e la presidente dell’A.N.A.S Regione Puglia, Anna Capra, che hanno preparato un programma interessante e coinvolgente per i ragazzi. Non vi è dubbio che la Sede Regionale A.N.A.S. possa essere annoverata tra gli esempi più virtuosi di applicazione concreta della alternanza scuola-lavoro per i propri ambiti di competenza in linea con le direttive della citata Legge 13 luglio 2015, n. 107 e che abbia le giuste competenze per offrire un reale sostegno agli studenti per introdurli nel mondo del lavoro.