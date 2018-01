Inserita in Sport il 30/01/2018 da Direttore L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi presente al Campionato Italiano Indoor di Pesaro 2018 Con i suoi 10.000 posti, anche quest´anno l´Adriatic Arena ospiterà i Campionati Italiani Indoor di Corsa su pista piana.



L´evento si terrà a Pesaro dal 2 al 4 febbraio 2018 e sarà organizzato da ASD Torollski Center.



Dopo l´ottimo successo dell´edizione dello scorso anno e che ha coinvolto il pubblico con pavimentazioni innovative ed una grande esibizione dei partecipanti, l´Adriatic Arena di Pesaro è pronta ad ospitare l´evento durante il mese di Febbraio.



Tre giorni, 500 Atleti e punte di velocità che raggiungono i 50 chilometri orari.



Sono solo alcuni dei numeri del Campionato Italiano Indoor di Pattinaggio Corsa che si disputerà da venerdì 2 a domenica 4 febbraio e che è stato presentato giovedì 25 gennaio in conferenza stampa in presenza del Presidente della società organizzatrice (Torollski Center) Michele Ravagli.



Si tratta del più importante degli appuntamenti agonistici della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) nel 2018 e viene ospitato a Pesaro per il terzo anno consecutivo. Una disciplina, il pattinaggio velocità, poco conosciuta al grande pubblico, ma estremamente spettacolare, non soltanto per il confronto diretto tra gli atleti, per le capacità tecniche e tattiche che ognuno di loro deve dimostrare, ma anche e soprattutto, perché ogni gara è un vero e proprio spettacolo, ricco di adrenalina. La straordinaria forza muscolare degli atleti, frutto di sacrificio e preparazione, gli consente di raggiungere incredibili velocità in equilibrio su otto ruote. Attesa tanta gente sugli spalti per seguire le emozionanti gare tra i migliori interpreti italiani della disciplina.



Nel cuore dell´ospitale Città di Pesaro Sport allo stato puro!!



Un´ eccellente banco di prova per i miei Atleti questo primo appuntamento, commenta Valentina Incandela Coach dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi che si presenterà all’edizione con:



Ninetta Grasso ed Elena Tartamella per la categoria Allievi Femminile, Mattia Romano per la categoria Allievi Maschile, Chiara Maradei categoria Juniores Femminile.



Accompagnatore il Vice Presidente Giuseppe Strazzera.