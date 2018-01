Inserita in Sport il 30/01/2018 da Direttore L´addio di Marco Ranalli dalla Libertas Alcamo. Dopo due stagioni, si conclude l’esperienza di Marco Ranalli con la maglia della Libertas Alcamo. La decisione della società giunge nel momento in cui sono ancora aperti i trasferimenti. L’atleta avrà quindi la possibilità di tesserarsi per un’altra squadra. Marco Ranalli, originario di Latina, ala-forte di 31 anni, è arrivato ad Alcamo all’inizio della scorso campionato di serie D ed è stato fra i protagonisti assoluti del trionfale salto in C Silver. E’ stato lui, negli ultimi scottanti secondi della finale 3 con Adrano a inventarsi una penetrazione, trovarsi il fallo e realizzare i tiri liberi della vittoria e quindi della promozione.



Quest’anno, in serie C, è stato costantemente fra i migliori venti realizzatori e ha chiuso con 188 punti complessivi e, una media di 12 a partita e un high di 29. Poi percentuali chirurgiche nei liberi, molti rimbalzi e tantissima grinta.

“Ringrazio di cuore Marco – ha detto il presidente Paglino – per tutto quello che ha fatto in queste due stagioni con noi e per noi. Se siamo in C lo dobbiamo anche a lui. A nome mio e di tutta la società auguro buona fortuna all’atleta e all’uomo Ranalli. Sono certo che spargerà ancora, sui parquet, la sua grinta e il suo grande amore per il basket”.