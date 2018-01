Inserita in Economia il 30/01/2018 da Direttore Comune C.bello: «Da oggi, il servizio di raccolta rifiuti sarà espletato dalla ditta aggiudicataria della gara settennale». i tratta dell’A.T.I. costituita tra la “Multiecoplast” e la “Gilma”. Sindaco Castiglione: «Finalmente maggiore stabilità nel servizio. I cittadini facciano la propria parte, incrementando la differenziata e rispettando il calendario»



A partire da oggi, il servizio di “Spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati” nell’Ambito di Raccolta Ottimale di Campobello di Mazara sarà espletato dall’Associazione Temporanea d’Imprese (A.T.I.) costituita tra la “Multiecoplast s.r.l.” di Torrenova (Messina) e la “Gilma s.r.l.” di Nicosia (Enna), aggiudicatarie della gara appaltata dal Comune e celebrata dall’UREGA di Trapani il 17 novembre 2017.



L’ATI si avvarrà del personale dipendente della SRR in regime di distacco.



L‘importo complessivo del servizio per sette anni è di 9milioni e 216mila euro oltre iva. L’ATI ha presentato un ribasso a base d’asta del 5,05 percento, offrendo inoltre una serie di servizi “migliorativi” volti a potenziare l’efficacia del servizio.



Oltre al servizio di raccolta “porta a porta” della differenziata sei giorni su sette con l’impiego di appositi automezzi (la spazzatura raccolta sarà conferita su adeguati compattatori che andranno a depositare i RSU in discarica, mentre i prodotti differenziati saranno conferiti nelle apposite piattaforme di riferimento, distanti entro 100 km), saranno infatti garantiti, ad esempio, anche i seguenti servizi migliorativi:



- spazzamento della sabbia dal lungomare di Tre Fontane e pulizia di piazza “Favoroso” a mezzo di idropulitrice.



- pulizia del verde pubblico cittadino;



- promozione di iniziative volte a incentivare la differenziata, anche attraverso la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti nelle isole ecologiche.



- fornitura di cestini portacarta e di posacenere;



- installazione di una “fontana leggera” per la distribuzione di acqua potabile.



Resta invariato il calendario da rispettare per il conferimento dei rifiuti. Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Maurizio Falzone, dirigente comunale dei Lavori Pubblici.



«Dopo un lungo e complesso iter tecnico-burocratico – dichiara il Sindaco Castiglione – il nostro Comune è stato uno dei primi in provincia di Trapani a riuscire ad affidare il servizio settennale di raccolta dei rifiuti. Un risultato che apporterà indubbi vantaggi in termini di programmazione e di stabilità del servizio, garantendo quindi una maggiore efficacia ed efficienza. Un ruolo fondamentale per mantenere pulita la nostra città, tuttavia, debbono sempre farlo i cittadini campobellesi, a cui per l’ennesima volta rivolgo un appello affinché incrementino la raccolta differenziata, rispettando scrupolosamente calendario e modalità di conferimento. Č questo infatti l’unico modo per non vedere più spazzatura sulle nostre strade».