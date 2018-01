Inserita in Cultura il 30/01/2018 da Direttore Va in scena al Gran Teatro Tenda di Palermo, l´operetta più emozionante e divertente tra tutte: "La vedova allegra" di Franz Lehar Presso il Gran Teatro Tenda di Palermo, l´operetta più emozionante e divertente tra tutte: “La Vedova Allegra” di Franz Lehar. Ambientata a Parigi, parla del tentativo dell´ambasciata Pontevedrina di far sposare la ricca vedova Hanna Glavari (interpretata con maestria dalla strepitosa Anita Venturi) con il conte Danilo (Carlo Morini), sua antica fiamma.



Nel frattempo si sviluppa il triangolo amoroso tra il Barone Mirko Zeta (Marcello Rimi), sua moglie Valencienne (Cristina Ferri) e Camille de Rossillon (Alberto Profeta). Hanna Glavari è rimasta presto vedova del ricchissimo banchiere di corte del piccolo stato di Pontevedro; un suo matrimonio con uno straniero provocherebbe la fuoriuscita dei milioni di dote della signora e il collasso delle casse statali.



L´ambasciatore Zeta e il suo cancelliere Niegus (personaggio brillante interpretato da Franco Zappalà), cercano un candidato e lo individuano nel conte Danilo Danilovich che in passato ha interrotto una storia d´amore con Hanna su pressione della famiglia, a causa delle umili origini di lei. Cogliendo l´occasione del compleanno del sovrano, il barone Zeta organizza una festa all´ambasciata, durante la quale, con Niegus, cerca di convincere Danilo a sposare la vedova. Hanna ama ancora Danilo, tuttavia non lo vuole dimostrare e anzi cerca di ingelosirlo.



Frattanto si intreccia la storia d´amore della moglie del barone Zeta, Valencienne, con il diplomatico francese Camille de Rossillon; durante un ballo in casa Glavari, i due si appartano nel padiglione; stanno quasi per essere scoperti dal barone Zeta, quando Niegus, meno sbadato di quel che sembra, riesce a far uscire per tempo Valencienne e a sostituirla con Hanna. Quando Hanna esce dal padiglione con Rossillon, sembra chiara la scelta del futuro marito: un parigino... Tutto sembra compromesso; Danilo è furioso e lascia la festa; Zeta non capisce se la moglie lo ha tradito o no.



Dopo tante schermaglie e sofferenze, Danilo dichiara il proprio amore a Hanna, che annuncia il suo matrimonio con Danilo. Completano il Cast: Claudio Corsaro e Francesco D’Amore nelle vesti di Cascadà e Saint-Brioche, Angelo La Franca interpreterà Bogdanowitsch e Serena Vitale sarà Praskowia. Dario Miranda interpreterà Kromow mentre sua moglie, Olga, sarà Viviana Zappalà. Il Coro e l’ Orchestra Parsifal verranno diretti dal Maestro Vito Lo Re. I



l Corpo di ballo:



Liberty Danza capitanata dalla coreografa Gloria Riti



Regia: Franco Zappalà.



Tecnico Audio: Carlo Gargano.



Tecnico Luci: Adriano Pollarolo.



Costumi Domenica Alaimo.



Fotografo: Giuseppe Bellomare.



Lo spettacolo andrà in scena il 3 febbraio 2018 alle ore 21.30 e verrà replicato nelle seguenti date: 04 febbraio 2018 alle ore 18.00 10 febbraio 2018 ore 17.30 11 febbraio 2018 ore 18.00 Il GranTeatroTenda di Palermo è sito in Via dell’Autonomia Siciliana 123/A. Per info e costi: 3294899984 -0913488532 Il Botteghino osserverà i seguenti orari: dal martedì al venerdì 09:30/13 – 16/19. Sabato e Domenica 10/13 – 16/18