Inserita in Politica il 30/01/2018 da Direttore Il PRI-ALA E’ PRESENTE NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON LE LISTE AL SENATO NEI COLLEGI PLURINOMINALI ED UNINOMINALI DELLA SICILIA Facendo seguito alle notizie di stampa apparse oggi su tutti i media, con la presente si informano gli organi di informazione che il Partito Repubblicano Italiano-Ala sarà presente nella prossima competizione elettorale per il rinnovo del Senato.



La lista è stata depositata presso la Cancelleria della Corte di Appello di Palermo alle ore 14.15 del 28 gennaio da Pietro Currò, responsabile del Pri in Sicilia.



Di seguito i nominativi

–

Lista Sicilia 1 Circoscrizione Occidentale: Foti Elvira, Aliberti Francesco, Mondello Concetta, Martorana Valerio Domenico; Lista Sicilia 2 Circoscrizione Orientale: Toscano Angelo, Cardullo Carmela, Finocchiaro Agatino, Ferrara Lucia.



Collegi uninominali –

Collegio 1: Di Fatta Pietro; Collegio

2: Aliberti Francesco; Collegio

3: Mondello Concetta; Collegio

4: Foti Elvira;

Collegio 5: Martorana Valerio Domenico;

Collegio 6: Amendolia Giovanni;

Collegio 7: Ferrara Lucia;

Collegio 8: Finocchiaro Agatino;

Collegio 9: La Posata Daniela.



Con la presente vi informo che il responsabile comunicazione del Pri-Ala in Sicilia è il dott. Valerio Martorana (cell.335.7649582 email: valerio.martorana75@gmail.com).