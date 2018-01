Inserita in Cultura il 29/01/2018 da Direttore Si è chiusa con un bilancio più che positivo la mostra ‘Le Grida Silenziose’ che proprio da Mazara ha cominciato il suo percorso in giro per l’Italia “Si è chiusa con un bilancio più che positivo la mostra ‘Le Grida Silenziose’ che proprio da Mazara ha cominciato il suo percorso in giro per l’Italia. Ringrazio il Sindaco Cristaldi, per aver voluto allestire questa mostra nella Città simbolo dell’integrazione e della multiculturalità. Un’esposizione che ha riscosso un ottimo successo e che ha lasciato in ogni visitatore il messaggio che mi ero prefissato arrivasse. Mazara del Vallo è stata la sede naturale per la mia personale che ha come soggetti principali i migranti e la clip art che ho realizzato proprio per la mostra manifesta perfettamente questo messaggio”.



Lo ha detto Giacoma Venuti, in arte GIKO, al termine dell’incontro con il Sindaco della Città on Nicola Cristaldi, nel corso del quale, l’artista di origini messinesi, ha voluto omaggiare la Città con una propria opera. Il quadro verrà esposto nella Galleria Sicilia del Palazzo di Città in Via Carmine.



“Ringrazio Giko per l’omaggio che ha fatto alla nostra comunità e soprattutto per le belle emozioni che ci ha fatto vivere con l’esposizione delle sue opere. Una mostra che ha trasmesso un messaggio di grande attualità – ha aggiunto il Sindaco Cristaldi – e che sono certo farà de ‘Le Grida Silenziose’ una mostra di successo in tutta Italia e non solo”.



Un ringraziamento l’artista lo ha voluto rivolgere anche al giornalista e fotografo Giovanni Franco che con il Primo Cittadino ha curato il catalogo della mostra.