29/01/2018 MAZARA. REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA MADONIE



Sono iniziati stamani i lavori per la realizzazione e la messa in sicurezza di un tratto stradale della Via Madonie, quello interessato da un avvallamento che coinvolge una superficie di circa 130 mq.



La ditta Voti Antonio di Marsala, aggiudicataria della relativa gara, con un ribasso del 21,2381% su importo a base d’asta di € 54.697,24 esclusa IVA, ha stamani aperto ufficialmente il cantiere per la realizzazione dell’opera.



Il progetto, redatto dal geometra Alberto Gancitano, che è anche Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori, prevede la realizzazione della fondazione stradale con tout-venant di cava; la fornitura e collocazione dell’orlatura del marciapiede; il sottofondo e la pavimentazione dei marciapiedi; l’installazione del corpo illuminante ed infine il l’asfalto della tratto di strada con conglomerato bituminoso, dopo aver effettuato delle video ispezioni nel sottosuolo e aver provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato dall’avvallamento.



I lavori, assegnati con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a basa di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dovranno concludersi entro 90 giorni.