Inserita in Economia il 29/01/2018 da Direttore ERICE, AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI Si rende noto che il Comune di Erice ha indetto il 1° bando integrativo al Concorso Generale n° 2 ai fini dell’aggiornamento della graduatoria da valere per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi popolari.



Il 22 marzo 2018 scadrà il termine per la presentazione delle istanze per i residenti in Italia, il 21 maggio 2018 quello per i lavoratori emigrati all’estero nell’area europea e il 20 giugno 2018 per i residenti nell’area extra europea.



Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni all’Ufficio Case Popolari del Comune di Erice sito in Via Ignazio Poma e/o scaricare copia del bando e dello schema di domanda dal sito www.comune.erice.tp.it – sezione bandi e avvisi – Settore Servizi sociali e Politiche giovanili.