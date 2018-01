Inserita in Economia il 29/01/2018 da Direttore Continua la protesta degli ex sportellisti, oltre 1800 persone, precarizzate e disoccupate dal 2013. "Bisogna riattivare in Sicilia le politiche del lavoro" “Da un governo all’altro, dopo i rimpalli, attendiamo che si sblocchi positivamente la vertenza degli operatori degli ex sportelli multifunzionali, oltre 1800 persone, precarizzate e disoccupate dal 2013” : lo affermano Graziamaria Pistorino (Flc Cgil) , Francesca Bellia (Cisl Scuola) e Claudio Parasporo (Uil Scuola).



Le organizzazioni sindacali sono state convocate dall’assessore regionale alla Famiglia Maria Ippolito per il 31 gennaio prossimo.



“Bisogna riattivare in Sicilia – spiegano – le politiche del lavoro, attraverso un mix di azioni orientative, formative e di accompagnamento destinate ai disoccupati, agli inoccupati e agli inattivi dell’isola, per promuovere occupazione e inclusione sociale”.



“Ciò servirebbe a ridurre le disuguaglianze – continuano i tre segretari – e il disagio sociale gravissimo che attanaglia molte persone in Sicilia”.



“Pertanto ci aspettiamo che su questi temi - concludono – si attivi un tavolo tecnico permanente e vengano individuate soluzioni praticabili e durature per mettere a disposizione dei siciliani servizi di qualità”.