Inserita in Salute il 29/01/2018 da Direttore DECEDUTO AL S. ANTONIO ABATE NEONATO PER SEPSI FULMINANTE Domenica mattina, intorno alle 8 è deceduto un neonato al reparto di ostetricia e ginecologia dell´ospedale S.Antonio Abate di Trapani a 26 ore dalla nascita per sospetta sepsi neonatale fulminante.



Il bambino, P.D., era nato dalla signora T.D. con parto naturale senza alcuna complicazione e alla nascita tutti i parametri erano nella norma. Dopo circa sei ore si sono alzati gli indici infettivi ed è intervenuto il neonatologo, praticando subito la terapia antibiotica del caso. Nonostante questo il neonato è spirato.



Appresa la notizia il commissario dell´ASP di Trapani Giovanni Bavetta ha annunciato che nominerà subito una commissione interna per verificare se ci sono eventuali responsabilità del personale ospedaliero o sia una causa fatale di carenza immunologica o di patologie neonatali.