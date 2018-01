Inserita in Tempo libero il 27/01/2018 da Direttore Presepi ospitata nella splendida cornice della Chiesa di San Giacomo a Como in occasione della XXIV edizione della "Città dei Balocchi", Si è conclusa con un grandissimo successo di visitatori, oltre centomila presenze, la XXII edizione della Mostra dei Presepi ospitata nella splendida cornice della Chiesa di San Giacomo a Como in occasione della XXIV edizione della "Città dei Balocchi", organizzata dal Consorzio Como Turistica e dall´ associazione Amici di Como.



I visitatori, provenienti da diverse parti del mondo, hanno apprezzato tantissimo le magnifiche opere realizzate dai bravissimi artigiani di Caltagirone con un´apposita sezione: Grazia Maria Ambra con dei presepi in miniatura "La pescia e la notte" e "La tarta e la notte"; Irene Cabibbo con un Presepe in una lumiera; Ivano Agatino Carpientieri, la Sacra Famiglia, scultura di blocchi di pietra bianca proveniente dalla città di Modica (RG) con inserti in ceramica smaltata; Vincenzo Forgia con un "Presepe" con figurine stilizzate dipinte a fredda; Santina Grimaldi con un piccolo presepe in una conchiglia, realizzato in terracotta dipinta a tempera; Luigi Navanzino con un "Presepe su grasta" realizzato usando argilla rossa e bianca maiolicata; Gianfranco Ridolfo, Presepe in ceramica patinata a freddo; Michelangela Sammartino, Natività realizzata in terracotta maiolicata e dipinta a mano.



“È ormai diventata una tradizione irrinunciabile per la Mostra dei Presepi di Como Città dei Balocchi la preziosa collaborazione con l’associazione culturale Terra Erea – dichiara Daniele Brunati, coordinatore generale della manifestazione - e ci onoriamo di ospitare le pregevoli opere dei maestri ceramisti di Caltagirone che danno lustro all’esposizione. Come nelle precedenti edizioni, sono stati moltissimi gli apprezzamenti ricevuti dalle opere esposte”.



Grande soddisfazione è stata espressa da Omar Gelsomino, presidente dell´associazione culturale Terra Erea "si consolida sempre più il legame tra Caltagirone e Como con la partecipazione ad una manifestazione così importante come Città dei Balocchi in cui i visitatori hanno potuto apprezzare i presepi calatini e allo stesso tempo promuovere il nome di Caltagirone all´estero.Desidero ringraziare il Dott. Daniele Brunati e Marina Buonomo per la disponibilità ad ospitarci, Titti Metrico per aver curato l´allestimento dei presepi e Toni Picone per il servizio fotografico".